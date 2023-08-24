На Київщині у палаючому будинку загинуло подружжя

Вогонь, який охопив всю площу приватного будинку у Фастівському районі, забрав життя двох людей.

23 серпня о 03:32 до оперативно – диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку в селі Козачка по вулиці Шевченка Бишівської територіальної громади. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Київської області.

Зі слів сусідів, в будинку можливо перебувають двоє людей. По прибуттю встановлено, що будинок по всій площі охоплено вогнем. Пожежу локалізовано о 05:04 та повністю ліквідовано о 05:56 на площі 120 кв.м.

На місці пожежі виявлено тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Причина пожежі встановлюється.