В Тернопольской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции
В одном из детских садов Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заражение подтвердили у 9 детей, двое из них госпитализированы, семеро — на амбулаторном лечении.
Инцидент произошел 21 февраля в селе Джурин Черковского района. Заболели дети 2014-2018 годов рождения.
«Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в дошкольном учебном заведении находились 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — сообщили в ГСЧС. // РБК-Украина