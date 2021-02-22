В Тернопольской области в детсаду произошла вспышка острой кишечной инфекции

В одном из детских садов Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заражение подтвердили у 9 детей, двое из них госпитализированы, семеро — на амбулаторном лечении.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.