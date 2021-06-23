В Киеве возле Пешеходного моста из Днепра достали тело человека

С началом купального сезона в Киеве участились несчастные случаи в водоемах.

22 июня в 09:25 на 101 поступило сообщение о обнаружено тело на поверхности воды, на реке Днепр, возле Пешеходного моста. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС Киева.

На место происшествия направились водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения на катере UMS-600. Прибыв к месту вызова было установлено, что на расстоянии 150 метров от берега находится тело мужчины. Бойцы с помощью водолазного снаряжения транспортировали тело из воды и передали его правоохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

«Уважаемые Киевляне и гости столицы! Главное управление ДСНС Украины в г.. Киеве подчеркивает необходимость соблюдения правил безопасного отдыха на природе и у водоемов. Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими», — просят спасатели.