В Киеве женщину госпитализировали после домашних родов, которые врач принимал по Skype

Отцу младенца пришлось вызвать скорую помощь,

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи, инцидент произошел в Дарницком районе столицы. Бригада скорой выехала к 26-летней женщине, рожавшей дома. Роды «принимал» врач по Skype. Младенец родился недоношенным — на 36 неделе. Медиков вызвал муж роженицы.

Как пишут врачи, мать ребенка на учете в женской консультации не состояла.

В свою очередь акушер-гинеколог Киевского городского роддома № 6 Наталья Яремчук говорит, что в ее больницу женщин, которые «решили рожать дома, но что-то пошло не так», привозят примерно два раза в месяц.

«Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое — и смерти, и увечья», — отметила врач. // FaceNews.ua.