Под Броварами грузовик снес у авто крышу (фото)

На Харьковской трассе под Киевом случилось серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика.

Об этом сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел 31 октября в Барышевском районе Киевской области, примерно в 40 километрах от Борисполя. На повороте на село Коржи столкнулись легковой автомобиль Nissan и фура.

Легковая машина сильно пострадала — ей снесло крышу, передняя часть буквально уничтожена. Девушка, которая была за рулем, чудом выжила и даже смогла самостоятельно выбраться из салона. По предварительной информации, она обошлась без тяжелых травм.

На месте работали правоохранители, которые выясняли обстоятельства происшествия. // «Апостроф»