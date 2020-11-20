В Киевской больнице покончила с собой женщина, которая лечилась от COVID-19

Пациентка Киевской городской клинической больницы №12, которая лечилась от COVID-19, покончила жизнь самоубийством — повесилась.

Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

Отвечая на вопрос, действительно ли, что в городской клинической больнице №12 повесилась женщина, которая лечилась от COVID-19, в полиции отметили: «Да».

«Женщина 1942 года рождения повесилась, лечилась в больнице. Открыто уголовное производство по ст.115 УК (Умышленное убийство)», — отметили в сообщении.