В Конго погиб украинский миротворец

В Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й Отдельной бригады армейской авиации «Херсон» — старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка. Причина смерти военнослужащего не сообщается.

Об этом сообщает пресс-служба 11-й Отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго», — говорится в сообщении. // РБК-Украина