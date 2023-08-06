У селі Фонтанка на Одещині загинув 10-річний хлопчик

Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину.

Хлопчик помер до приїзду «швидкої» та рятувальників.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики. Триває розбір пород зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає.

Встановлюються всі обставини події.

ГУ Національної поліції в Одеській області