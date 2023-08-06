У селі Фонтанка на Одещині загинув 10-річний хлопчик

Published

Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину.

Хлопчик помер до приїзду «швидкої» та рятувальників.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі 10-річного хлопчика у селі Фонтанка

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики. Триває розбір пород зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає.

Встановлюються всі обставини події.

ГУ Національної поліції в Одеській області

Like

Tags:

You may also like...