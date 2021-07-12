11 людей загинули від удару блискавки під час спроби зробити селфі

11 людей загинули в результаті удару блискавки під час спроби зробити селфі в грозу на сторожовій вежі поблизу старовинного форту Амер в індійському штаті Раджастхан.

Як повідомляє видання Indian Express, ще 11 або 12 осіб отримали поранення. Всього на вежі, коли в неї вдарила блискавка, знаходилося 27 осіб — туристи та місцеві жителі. Багато людей отримали травми, коли в паніці стрибали вниз. Загиблі — в основному молоді люди.

Фортеця-палац, яка є популярною серед туристів пам’яткою, була побудована в XVI столітті, а сторожова вежа, розташована навпроти на пагорбі, датується XII століттям.

У цю ж грозу від удару блискавки загинули ще чотири людини в селі, яка знаходиться поруч з фортом. Вони намагалися сховатися під деревом. // Ганна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТИ»