В Україні знову зафіксували понад тисячу нових випадків COVID-19

За минулу добу, 6 серпня, в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 72, медпрацівників – 13.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 534 особи. Водночас, одужало – 1 393 особи а летальних випадків зафіксовано 20.

За добу було протестовано 22 273 особи методом ПЛР, 9 628 осіб – методом ІФА, 14 940 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 258 532 особи; одужали – 2 190 686 осіб; летальних випадків – 53 085; проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях. // Букви