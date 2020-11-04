В Украине за сутки – 9 524 новых случаев COVID-19

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В Украине на 8:30 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 313, медработников — 408)», — говорится в сообщении Степанова.

Также за последние сутки, по его данным:

  • госпитализированы — 1514 человек;
  • летальных случаев — 199;
  • выздоровели — 7536 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 72 442, в т. ч. методом ПЦР — 42 278, методом ИФА — 30 164.

За все время пандемии в стране:

  • заболело — 420 617 человек;
  • выздоровели — 176 404 человека;
  • летальных исходов — 7731;
  • проведения ПЦР-тестов — 3386489.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 40390 случаев
  • Винницкая область — 11363 случаи
  • Волынская область — 14544 случаи
  • Днепропетровская область -16169 случаев
  • Донецкая область — 12367 случаев
  • Житомирская область — 16200 случаев
  • Закарпатская область — 15470 случаев
  • Запорожская область — 11227 случаев
  • Ивано-Франковская область — 22047 случаев
  • Киевская область — 17918 случаев
  • Кировоградская область — 2730 случаев
  • Луганская область — 3988 случаев
  • Львовская область — 31 639 случаев
  • Николаевская область — 9027 случаев
  • Одесская область — 26332 случаи
  • Полтавская область — 10617 случаев
  • Ровенская область — 20300 случаев
  • Сумская область — 12776 случаев
  • Тернопольская область — 21332 случаи
  • Харьковская область — 39559 случаев
  • Херсонская область — 4622 случая
  • Хмельницкая область — 17439 случаев
  • Черкасская область — 9898 случаев
  • Черновицкая область — 23296 случаев
  • Черниговская область — 9367 случаев

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях», — добавил Степанов.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

«Напоминаю: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером — спасает жизни. Берегите себя и близких», — подытожил глава Минздрава.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина «поставила» 3 ноября — почти 9 тысяч. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.

 

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