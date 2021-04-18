В Краматорске в ДТП погибли водитель и пассажир
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, 18 апреля в 00:28 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Актюбинской.
Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля Daewoo Lanos с бетонным столбом электроопоры.
В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир.
Спасатели деблокировали тела погибших и передали их работникам Национальной полиции. // tehnopolis.com.uaTweet