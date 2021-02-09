В Краматорске водитель сбил трех пешеходов, женщина погибла на месте

Сегодня 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 2109, который двигался по проезжей части по улице Магистральная в направлении улицы Тихого в Краматорске, совершил наезд на трех пешеходов, один из которых получил телесные повреждения, а женщина погибла на месте.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацональную полицию Донецкой области.

Известно, что ДТП произошло в 01.30. Люди двигались в шеренгу в попутном направлении впереди транспортного средства в крайней правой полосе. В результате ДТП 43-летняя женщина, которая шла крайней к автомобилю, погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).