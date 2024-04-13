ГО заявила про побиття своєї представниці у ТЦК. Військові кажуть – провокація

Громадська організація «Доста Україна» заявила про побиття своєї представниці в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Дунаївці на Хмельниччині. Однак у військкоматі заперечують це і кажуть про провокацію.

Про це йдеться в заяві Хмельницького обласного ТЦК та СП та оперативного командування «Захід».

Там розповідають, що у військкоматі одна з жінок вчинила «ганебну хуліганську дію» шляхом справляння фізіологічних потреб. Вона нібито відмовлялась піти з приміщення ТЦК та не реагувала на вимоги поліціянтів.

Тим часом у соцмережах громадської організації стверджують, що жінку побили представники військкомату. Їй начебто розбили брову та порвали одяг. На кадрах, які опублікували у Facebook «Доста Україна» видно, як медики «швидкої» забирають жінку на ношах.

А втім, у ТЦК кажуть, що побиття представниці громадської організації — неправда, і жодних протиправних дій щодо неї там не вчиняли. До того ж вона сама нібито відмовилась від медогляду та госпіталізації.