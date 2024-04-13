ГО заявила про побиття своєї представниці у ТЦК. Військові кажуть – провокація
Громадська організація «Доста Україна» заявила про побиття своєї представниці в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Дунаївці на Хмельниччині. Однак у військкоматі заперечують це і кажуть про провокацію.
Про це йдеться в заяві Хмельницького обласного ТЦК та СП та оперативного командування «Захід».
Там розповідають, що у військкоматі одна з жінок вчинила «ганебну хуліганську дію» шляхом справляння фізіологічних потреб. Вона нібито відмовлялась піти з приміщення ТЦК та не реагувала на вимоги поліціянтів.
Тим часом у соцмережах громадської організації стверджують, що жінку побили представники військкомату. Їй начебто розбили брову та порвали одяг. На кадрах, які опублікували у Facebook «Доста Україна» видно, як медики «швидкої» забирають жінку на ношах.
Як стверджують у військкоматі, поліція порушила кримінальне провадження за фактом хуліганства. // hromadske