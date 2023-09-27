В Києві зафіксовано спалах африканської чуми свиней

У частині території Голосіївського району Києва з 27 вересня 2023 року було прийнято рішення встановити карантин.

На території КП “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа” у Голосіївському районі Києва зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС).

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби в Києві.

У зв’язку з цим на частині території Голосіївського району Києва з 27 вересня 2023 року було прийнято рішення встановити карантин.

Епізоотичним вогнищем АЧС визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства “Конча-Заспа”.

Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 км).

Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 км від зовнішніх меж зони захисту.