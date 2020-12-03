Обнаружена новая схема обмана пользователей на OLX

За последние полгода одной из самых популярных схем обмана продавцов на OLX было использование поддельного сервиса «OLX Доставка». Поскольку в свое время OLX широко разрекламировала данную услугу, как безопасный способ совершения сделок, доверие пользователей к нему было достаточно высоким.

На этом и сыграли мошенники, которые начали создавать поддельные сайты «OLX Доставки» и рассылать их своим потенциальным жертвам. Как и почему работает эта мошенническая схема, подробно рассматривалось в одной из публикаций.

Однако именно благодаря участившимся мошенническим эпизодам, данная схема была широко освещена в медиа и пользователи научились распознавать ее. Их реакция стала примерно следующей:

Осознав, что эффективность скомпрометированной схемы снизилась, мошенники решили взять на вооружение новую и придумали развод с использованием поддельного сервиса Новой Почты. Хотя, в общих чертах, новая схема повторяет старую, она несет потенциальную опасность, потому что апеллирует к новому, еще не дискредитированному, в глазах общественности, сервису.

Кстати, в самой Новой Почте уже «оценили по достоинству» опасность новой схемы и, поняв, что пока не готовы ничего противопоставить ей, просто закрыли собственный сервис безопасных сделок. Поэтому, если вам предлагают воспользоваться данным способом оплаты – это уже шанс насторожиться.

Как это выглядит: мошенник связывается с продавцом (обычно через Вайбер) и выражает желание приобрести товар.

После этого, он предлагает оплатить товар через Новую Почту. Поскольку пользователь что-то слышал о схемах обмана через OLX Доставку, такой вариант кажется более надежным.

Однако, по факту, аферисты предлагают перейти по сомнительной ссылке на поддельный сайт Новой Почты для «получения денег». Там жертву ждет все тот же механизм – ввести данные карты, якобы для получения денег, а на самом деле – для отправки денег мошенникам.

Сообщение пользователя, приведенное выше, о данной схеме появилось 1 декабря, а уже на следующий день, поддельный сайт не работает:

Тем не менее, это не означает, что угроза миновала окончательно и что пользователям OLX не стоит ожидать дальнейшего появления многочисленных клонов «Сейф Сервиса» Новой Почты.

Поэтому, чтобы не стать жертвой аферистов, важно запомнить: Сервис безопасных сделок Новой Почты официально закрыт.

Андрей Майданик, internetua.com