На Київщині адвокат напав на журналістів

Поліцейські Київщини повідомили про підозру адвокату

У селищі Чабани місцевий житель напав на знімальну групу одного з медіаресурсів, яка виконувала редакційне завдання

Події відбулись в приміщенні селищної ради, оператор проводив відеозйомку в кабінеті секретаря, тоді 36-річний адвокат штовхнув оператора та понівечив відеотехніку.

Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури за фактом погрози або насильства щодо журналіста повідомили лиходію про підозру. Нині чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області