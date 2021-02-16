В лицее под Киевом две семиклассницы отравились неизвестным веществом, одна из них умерла

В лицее в Боярке, недалеко от Киева, две семиклассницы отравились неизвестными веществами, одна девочка погибла, другая — госпитализирована.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА, передает УНН.

«Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти», — говорится в сообщении.

Вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном, добавили в ОГА.

Трагедия произошла в Боярке в академическом лицее «Гармония», что в подчинении Боярской территориальной общины Фастовского района, сегодня, 16 февраля, сообщили в облгосадминистрации.

В связи с инцидентом председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.