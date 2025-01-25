Результати боїв російського боксера Повєткіна з 2014 року анульовано за допінг

Також колишній спортсмен отримав дискваліфікацію.

Російський ексбоксер надважкої ваги Олександр Повєткін отримав покарання за використання допінгу.

Як повідомило Міжнародне агентство з тестування на допінг (ITA), 45-річного Повєткіна дискваліфіковано на чотири роки. Крім того, результати всіх його боїв з 28 вересня 2014 року анульовано.

Рішення було прийнято після вивчення даних, отриманих Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) з московської лабораторії.

У пробі боксера у 2014-му році було виявлено остарін. Це речовина, яка допомагає нарощувати м’язову масу та покращувати спортивні показники.

Останній бій Повєткін провів ще у 2021-му році, коли програв технічним нокаутом британцю Ділліану Вайту, втратив титул тимчасового чемпіона WBC і завершив кар’єру.

Свої головні поєдинки у кар’єрі росіянин програв. 5 жовтня 2013 року він виявився слабшим за Володимира Кличка в рамках вечора боксу в Москві. 22 вересня 2018 року Повєткін програв технічним нокаутом титульний бій британцю Ентоні Джошуа в Лондоні. // Дзеркало тижня