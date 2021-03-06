В МИД назвали предварительную причину смертельной аварии с украинцами в Польше

Сейчас решается вопрос о доставке на родину граждан, которые не пострадали в аварии или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Полиция Польши предварительно установила, что украинский автобус попал сегодня в дорожно-транспортное происшествие, потому что водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе в Министерстве иностранных дел.

«По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что работники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи украинским гражданам и для координации взаимодействия с польскими компетентными органами в выяснении всех обстоятельств трагедии, обеспечения пострадавших необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

В МИД также добавили, что совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос о доставке на родину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

ДТП в Польше: что известно

Сегодня, 6 марта, примерно в 02:00 на территории Польши (местность Кашице, Подкарпатское воеводство) рейсовый автобус с украинской регистрацией, следовавший по маршруту Познань-Херсон, попал в ДТП.

В результате аварии погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудня Малая. Всего в автобусе было 57 украинцев.

УНИАН