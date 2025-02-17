У Польщі музичний клуб згорів під час збору грошей постраждалому… від пожежі
Організаторам конццерту видалось вивести людей із палаючого приміщення клубу.
Музичний клуб Mega Music під Варшавою (Польща) згорів ущент під час проведення благодійного концерту зі збору коштів для місцевого жителя, у якого у грудні згорів будинок.
Про це пише польське видання fakt.pl.
Як часто відбувається у подібних ситуаціях, серед гостей клубу зчинилась паніка. Організаторам концерту вдалося евакуювати всіх глядачів, але будинок клубу вогонь знищив повністю. Пожежа була настільки сильною, що під час ліквідації вогню один із пожежників отримав поранення, а сама будівля клубу була знищена вогнем.
У боротьбі з займанням брало участь понад 80 пожежників та 21 одиниця спецтехніки. При цьому вогнеборці працювали за температури -11 градусів морозу. Причини займання встановлюють слідство. // Главком
Tweet