Для обходу санкцій путінські «братани» Ротенберги використовували лазівку у законодавстві Великої Британії

Перебуваючи під американськими та європейськими санкціями, російські мільярдери Аркадій і Борис Ротенберги скористалися лазівкою у законодавстві Великої Британії, створивши в країні компанію, яку не зобов’язували звітувати про власників. Так мільярдери отримали можливість виводити кошти з РФ.

Про це йдеться у спільному розслідуванні ВВС та журналістській організації Finance Uncovered.

В уряді Великої Британії визнають, що ці компанії, відомі як англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP), іноді використовуються для злочинних цілей.

З 2016 року британський уряд зобов’язав майже всі компанії країни розкривати своїх справжніх власників, окрім ELP.

Для ухилення від американських санкцій у 2017 році брати заснували у Лондоні компанію Sinara Company LP. У документах зазначалось, що вона займається “туризмом та продажем квитків”. У період з липня 2017 року по червень 2018 року Sinara Company LP відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 000 доларів США консультанту з мистецтва, який, як мовиться у звіті Сенату, “сприяв покупкам для Ротенбергів”. Компанію закрили у 2019 році.

“Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на власний розсуд”, – зазначила депутатка Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.

ELP на законних підставах використовуються у фондах нерухомості, інвестиційних та пенсійних фондах – наприклад, вони мають податкові переваги, а суми, якими ризикують інвестори, обмежені.

На противагу більшості компаній, ELP немає окремої юридичної особи. Це означає, що вони не можуть мати активи, не мають бенефіціарного власника і не можуть на законних підставах самостійно відкривати банківські рахунки.

Але розслідування виявило документи, що ідентифікують бенефіціарних власників ELP, та докази їх використання для відкриття банківських рахунків та сприяння фінансовим злочинам.

Нововведення у британському законодавстві призвели до збільшення кількості зареєстрованих ELP на 53%. З того часу було створено понад 4500 нових таких товариств. За словами експерта з фінансових злочинів Грема Берроу, ці компанії нерідко використовувалися в протизаконних цілях, оскільки вони мають оприлюднити лише мінімальні відомості про свою діяльність.

Члени Комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та державних справ у 2020 році з’ясували, що пов’язані з братами Ротенбергами компанії роками успішно обходили санкції США, що дозволило мільярдерам укладати у Сполучених Штатах угоди на 91 млн доларів.

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