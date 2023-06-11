У США представили нову бойову машину піхоти (фото)

Вперше за десятиліття армія Сполучених Штатів Америки виставляє на озброєння нову техніку для підтримки піхотних підрозділів: БМП M10 Booker Combat Vehicle.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мilitary .

Бойову машину представили цього тижня в Пентагоні. Зазначаєть, що вона нагадує щось середнє між радянською “БМП-2” і невеликим танком “Абрамс”.

“M10 Booker – це броньована машина, яка призначена для підтримки наших бойових груп піхотної бригади шляхом придушення та руйнування укріплень, гарматних систем і траншей, а потім додатково забезпечує захист від бронетехніки противника”, – зазначив генерал-майор Гленн Дін.

Башту для техніки виготовлятимуть в Огайо, корпуси – у Мічигані, а збиратимуть в Алабамі. Коли виробництво буде виведено на повну потужність, армія планує виробляти три нові M10 щомісяця.

Виробництво транспортних засобів почалося на початку 2023 року, а армія очікує першу поставку в 2024 році. Повний батальйон із 42 бойових машин Booker Combat Vehicles очікується до кінця 2025 року, зрештою на озброєння планують поставити понад 500 одиниць.

У той час, коли армія виставляє на озброєння нові БМП для підвищення мобільності, буде вітатись додавання батальйону важкоозброєних та броньованих машин, які бригади можуть використовувати для додаткової потужності. І новий дивізіон M10 супроводжуватиме новий піхотний підрозділ, хоча деталей того, де і коли не повідомляють.

БМП названо на честь двох солдатів

Бойова машина Booker Combat Vehicle названа на честь двох людей. Солдата Роберта Букера, якого було нагороджено Почесною медаллю після того, як він загинув у бою під сильним кулеметним вогнем у Тунісі 9 квітня 1943 року під час Другої світової війни. Та на честь штабного сержанта Стівена Букера, який загинув у бою в Іраку 5 квітня 2003 року під час повалення уряду Садама Хуссейна в Багдаді. Його було нагороджено Хрестом “за відмінні заслуги”.