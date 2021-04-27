Осужденный за изнасилование мэр продолжает руководить городом из тюремной камеры
Мэр французского города Дравей Жорж Трон продолжает занимать свой пост, несмотря на заключение под стражей за изнасилование.
Об этом сообщает The Guardian.
Жорж Трон, который когда-то служил младшим министром при Николя Саркози, был заключен в тюрьму в феврале за изнасилование и сексуальное насилие над сотрудницей мэрии города Дравей в 2011 году.
«63-летний мэр был приговорен к пяти годам тюремного заключения, из которых два года были отсрочены. Он отверг обвинения и подал апелляцию в высший суд Франции. Из своей тюремной камеры Трон отказался покинуть свой пост и продолжает управлять городом с населением в 30 тысяч человек, общаясь со своей командой посредством писем и описывая свое заключение просто как «препятствие», -говориться в сообщении.
Заседание муниципального совета на этой неделе началось с того, что команда Трона зачитала вслух письмо из его камеры с инструкциями о городском бюджете. Это вызвало гнев оппозиционных политиков.
«Габриэль Бури-Шарль из оппозиционной группы Transition Démocratique, Écologique et Sociale, сказала, что Трон больше «не имеет морального авторитета», чтобы управлять городом. На улице перед митингом феминистские группы протестовали с макетом Трона за решеткой. Демонстранты заявили, что его отказ уйти в отставку был «скандальным» и «возмутительным», — отмечает издание.
Правительство Франции отказалось издать указ об увольнении Трона с должности, поскольку апелляция находится в стадии рассмотрения.
Справка: На первом судебном процессе в 2018 году Трон был оправдан в изнасиловании и сексуальном посягательстве на двух сотрудниц в 2007 и 2010 годах. Но апелляционный процесс в феврале этого года подтвердил обвинения одной женщины и заключил Трона в тюрьму. После обвинительного приговора в феврале мэрия выпустила пресс-релиз от имени Трона, который сказал, что отказывается уйти в отставку и из своей камеры будет «бороться, чтобы доказать мою невиновность». Несмотря на затянувшееся дело, многие избиратели в Дравейе поддержали Трона в последние годы, переизбрав его мэром в 2020 году в пятый раз с 1995 года. // Преступности.НЕТTweet