Перестрелка и взрыв у синагоги в центре Вены — есть погибшие и раненые
В Вене вечером в понедельник возле Шведенплац, там где находятся синагога и еврейский центр, произошел по всей видимости теракт или его попытка. Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждается, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой. обэтомсообщаетгазета «Кронен цайтунг«
Говорят, есть и другие преступники которые спасаются бегством. Полиция попросила население избегать больших участков в этом районе. Уже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения. По данным Министерства внутренних дел Австрии, по крайней мере, один преступник был задержан. По всей видимости, был серьезно ранен сотрудник полиции.
#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier.
— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020
Очевидцы сообщили что, слышали «не менее 50 выстрелов». Были фотографии, по крайней мере, одного раненого, который истекал кровью на полу перед баром и находился под присмотром.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2
— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
Сотрудники внутренней безопасности израильской религиозной общины в Австрии предписывает всем еврейским гражданам не покидать свои квартиры или дома.
По данным, которые приводит издание Kurier, семь человек, в том числе один полицейский, погибли, четыре получили ранения.