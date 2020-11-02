Перестрелка и взрыв у синагоги в центре Вены — есть погибшие и раненые

В Вене вечером в понедельник возле Шведенплац, там где находятся синагога и еврейский центр, произошел по всей видимости теракт или его попытка. Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждается, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой. обэтомсообщаетгазета «Кронен цайтунг«

Говорят, есть и другие преступники которые спасаются бегством. Полиция попросила население избегать больших участков в этом районе. Уже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения. По данным Министерства внутренних дел Австрии, по крайней мере, один преступник был задержан. По всей видимости, был серьезно ранен сотрудник полиции.

#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020