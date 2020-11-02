Перестрелка и взрыв у синагоги в центре Вены — есть погибшие и раненые

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В Вене вечером в понедельник возле Шведенплац, там  где находятся синагога и еврейский центр, произошел по всей видимости теракт или его попытка. Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждается, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой. обэтомсообщаетгазета «Кронен цайтунг«

Кадр из видео, предназначенный для показа подозреваемого. (Изображение: снимок экрана / социальные сети)

Кадр из видео, предназначенный для показа подозреваемого.(Изображение: снимок экрана / социальные сети)

Говорят, есть и другие преступники которые спасаются бегством. Полиция попросила население избегать больших участков в этом районе. Уже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения. По данным Министерства внутренних дел Австрии, по крайней мере, один преступник был задержан. По всей видимости, был  серьезно ранен сотрудник полиции.

Очевидцы сообщили что, слышали «не менее 50 выстрелов». Были фотографии, по крайней мере, одного раненого, который истекал кровью на полу перед баром и находился под присмотром.

Сотрудники внутренней безопасности израильской религиозной общины в Австрии предписывает всем еврейским гражданам не покидать свои квартиры или дома.

По данным, которые приводит издание Kurier, семь человек, в том числе один полицейский, погибли, четыре получили ранения.

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