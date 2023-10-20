Ізраїльські спецслужби затримали одного з лідерів терористів ХАМАС Хасана Юсефа

За даними ізраїльської влади, речник ХАМАС Хасан Юсеф був заарештований у четвер під час рейдів, проведених Ізраїлем на Західному березі.

Про це повідомляє CNN, передає УНН.

«Окупаційні сили заарештували лідера ХАМАС шейха Хасана Юсефа в його будинку в Бейтунії на окупованому Західному березі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Юсеф є провідним палестинським політичним діячем, який є офіційним представником ХАМАС на Західному березі річки Йордан і займає місце в Палестинській законодавчій раді.

Ізраїльські війська неодноразово затримували Юсефа, він провів у в’язницях 24 роки за різними звинуваченнями.

Вночі винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по понад сотні терористичних цілей, що належать терористичній організації ХАМАС, включаючи підземний тунель, склади зброї та десятки оперативних командних центрів. Під час атак вдалося ліквідувати бойовика ХАМАС, який вбивав цивільних на півдні Ізраїлю.