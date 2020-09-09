Женщина, вмешавшись в драку мужчин, одного из них убила, другого ранила

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после того, как в драку четверых мужчин вмешалась женщина, убившая одного и ранившая другого, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Отмечается, что дело было возбуждено в отношении жительницы Левашинского района республики. Ее задержали.

Женщина является женой одного из участников драки. Она сидела в машине в момент начала конфликта, а потом вышла из нее с ножом, и напала на обидчиков мужа. В итоге один из них умер, а другой госпитализирован. // МК