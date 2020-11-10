Российского актера арестовали за мошенничество на 70 миллионов

Преступная схема касалась продажи машин

Тюменский областной суд признал законным арест 40-летнего Антона Аверкина, который семь лет скрывался от федерального розыска, работая актером в драматическом театре. Об этом сообщает Znak.com.

По словам пресс-секретарь облсуда Виталия Лазарева, на заседании подсудимый заявил, что «семь лет скрывался не от следствия, а от народного гнева, то есть огромного количества потерпевших».

Оперативники задержали Аверкина 17 октября, в федеральном розыске он находился с 2013 года. Бывшего директора тюменского авторынка «Мир-Авто» обвинили в 85 эпизодах мошенничества.

По версии следствия, мужчина заключал договоры с автовладельцами, которые сдавали транспортные средства на комиссионную продажу, после чего оформлял договоры купли-продажи на себя без ведома их хозяев. Общий ущерб от его действий составил 70 миллионов рублей.

В Екатеринбурге Аверкину удалось без документов устроиться актером в «Театрон», где он дослужился до должности заместителя художественного руководителя театра. Мошенник жил у актрисы, убедил ее уйти из труппы и набрать кредитов на создание своего театра. Однако идея провалилась: деньги закончились, а бизнес не пошел. // МК