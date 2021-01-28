Деды мариновали? Россиянин готовил шашлык на Вечном огне

В дагестанском Дербенте задержали россиянина, готовившего шашлык на Вечном огне в парке.

Соответствующее видео обликовано в Telegram-канале Baza, передает УНН.

“В Дербенте полиция задержала местного жителя, который готовил шашлык на вечном огне”, — сказано в сообщении канала.

На видео мужчина жарит шашлыки на Вечном огне и дает советы по правильному приготовлению.

“Огонь есть, всё есть, даже уголь не надо”, — говорит герой видеоролика.