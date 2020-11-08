Минюст США с помощью анонимного хакера опустошил биткоин-кошелек рынка наркотиков на $1 млрд.

Владелец крупнейшей платформы по продаже наркотиков в даркнете заработал не ней порядка 600 000 биткоинов до того, как был арестован

На этой неделе биткоин-сообщество было шокировано новостью о краже $1 млрд в биткоинах из цифрового кошелька, предположительно принадлежащего Silk Road — закрытого в настоящее время рынка наркотиков в даркнете. Теперь стало известно, кто за этим стоит: это было правительство США, сообщает The Verge со ссылкой на Минюст США.

В четверг Министерство юстиции США объявило, что оно конфисковало содержимое бумажника в рамках гражданского дела о конфискации, направленного против Silk Road. Правительство заявило, что оно получило около 70 000 биткоинов с помощью анонимного хакера, упоминаемого в документах как «Человек X».

Хакер взломал платежную систему Silk Road в 2012 или 2013 годах. Правительство заявляет, что создатель Silk Road Росс Ульбрихт, который в настоящее время отбывает двойной пожизненный срок и еще плюс 40 лет за свою роль в сайте, «угрожал Человеку X за невозврат криптовалюты», но хакер не вернул деньги. 3 ноября Человек X согласился передать биткоины правительству США.

Silk Road был «самым сложным и обширным криминальным рынком» в Интернете, заявило министерство юстиции. По оценкам правительства США, за период работы сайта с 2011 по 2013 года он заработал около 600 000 биткоинов* в виде комиссии и около 175 000 из них были изъяты у Ульбрихта после его ареста.

*уточнено после публикации