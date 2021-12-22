Фантазии агрессора зашкаливают: Кремль угрожает Украине военным ответом на мифические «провокации»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации. По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на «провокации».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «РИА Новости».
«Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине… Вчера (президент России, — ред.) Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться», — отметил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия не хочет войны.
«Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным», — добавил Лавров.
Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. В частности, для этого якобы доставили химикаты в Авдеевку и Красный Лиман.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали это заявление информационным прикрытием для российских провокаций на Донбассе. Госдеп США также опроверг наличие своих ЧВК в Украине.