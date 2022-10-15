Політичного притулку у Франції запросили співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ, – ЗМІ

Обидві особи прибули до Франції на одному літаку.

Співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ запросили політичний притулок у Франції, та зараз надають свідчення, які допоможуть міжнародному розслідуванню військових злочинів Росії.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на голову проєкту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

За словами Осєчкіна, у свідченнях представлені і корупційні схеми ФСБ та історії створення ПВК Вагнера як “філії” ГРУ.

Він зазначає, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії та попросити притулок. Тепер вони також дають свідчення.

“Одна людина має відношення до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Обидва опинилися в одному літаку і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що дві різні особи відправили нам один квиток, потім придивилися і з’ясували, що одна сидить у 28 ряду, друга — у 29-му. Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок та міжнародний захист, це виглядало дуже дивно — кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту також виникли підозри, ситуація нестандартна”, – розповів Осєчкін.

Голова проєкту Gulagu.net повідомив, що обидві ці людини будуть давати свідчення про військові злочини, і один з великих зарубіжних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них.

Зокрема, ці свідчення стосуються того, як РФ створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі в Луганській області.

В свою чергу, співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов’язаний з документообігом, з великою кількістю важливої інформації, яка буде поетапно опублікована.

“За останні місяці низка людей, які мали пряме відношення до режиму Путіна, залишили Росію, в одну з країн ЄС прилетіла голова одного із судів і дає досить докладні та послідовні свідчення про те, як ФСБ та адміністрація Путіна поглинули незалежну судову систему та підкорили суддів. перетворивши систему на філію, яка приймає трафаретні рішення щодо телефонного дзвінка від кураторів”, – нагадав Осєчкін.

Нагадаємо, так званий кухар Путіна Євген Пригожин визнав, що створив ПВК “Вагнер”, бойовики якої задіяні у війні проти України. За його словами, група була сформована у травні 2014 року, тобто вже після початку війни на Сході України.

в серпні Washington Post писала, що ПВК “Вагнер” активно і відкрито набирає найманців у 27 з понад 80 субʼєктів Росії. Це відбувається через вуличні банери та вербувальників. У списку вимог, який журналісти отримали від одного з рекрутерів, зазначено, що шукають чоловіків віком від 24 до 50 років, громадян будь-яких країн, крім ЄС, НАТО і України, і не хворих на гепатит. Засуджені можуть подавати заявки, якщо їм не висунули звинувачень у тероризмі, зґвалтуванні чи контрабанді наркотиків. Контракт пропонується на чотири місяці, платити обіцяють по 4000 доларів щомісяця. Навчання – в таборі Молькіно Краснодарського краю. Водночас найманство в Росії заборонено, і нема жодних гарантій, що бойовики отримають обіцяне від компанії, якої на папері не існує.

За даними Міноборони Британії, вербування по вʼязницях відбувається щонайменше з липня. // LB.ua