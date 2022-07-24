В Москве до смерти надышался ксеноном директор КБ по разработке высокоточного управляемого оружия
В Москве при очень странных обстоятельствах скончался управляющий директор “Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова”.
Бюро занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск и флота, систем ПВО, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия.
Дмитрий Коноплев умер во время сеанса ксенотерапии в клинике. Медцентр находится в апартаментах в одном из элитных ЖК. В основе метода ксенотерапии лежит вдыхание инертного газа ксенона, который помогает избавиться от психических, неврологических и соматических заболеваний. // Нюхач
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