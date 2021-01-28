В Николаеве пьяный водитель сбил девушку-полицейскую

Вечером в четверг, 28 января, на ул. Крылова в Николаеве автомобиль Nissan Micra сбил девушку – лейтенанта патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.

Полицейский патруль становил на ул. Крылова автомобиль Nissan Tiida, нарушивший правила дорожного движения. Во время общения патрульных с водителем, проезжавший мимо автомобиль Nissan Micra сбил девушку-полицейского. После совершения ДТП, водитель «Ниссана» не остановился, а попытался скрыться. Полицейские догнали его во дворе дома 38/2 по ул. Крылова, где и задержали.

При общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Более того, мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, из-за чего на него пришлось надеть наручники. В настоящее время на место задержания прибыли начальник управления патрульной полиции Виталий Данила, представители управления внутренней безопасности ГУНП в Николаевской области. Все ждут приезда следственно-оперативной группы.

Пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи, о ее состоянии пока ничего неизвестно. // Новости N