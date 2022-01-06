В Одесі 5 студентів-медиків отруїлися чадним газом у гуртожитку
Вони навчаються у місцевому медуніверситеті.
Про це інформує пресслужба ДСНС Одещини.
Усі студенти зараз перебувають у лікарні. Троє з них мають середню тяжкість, ще двоє – у легкому стані. Усі постраждалі студенти-медики повнолітні. Їм від 24 до 26 років.
Про сам інцидент повідомив уранці черговий лікар.
За даними рятувальників, найімовірніше причиною отруєння стала несправність системи вентиляції. Мовиться про газову колонку. // ДілоTweet