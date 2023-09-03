В Одесі маленька дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі

Про подію, що сталасявчора на вулиці Ядова, у правоохоронні органи повідомили медики. Потерпілу ушпиталили до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

За попередньою інформацією, дівчинку одного року та одинадцяти місяців разом із чотирирічним братиком мати на деякий час привезла до бабусі. Зі слів літньої жінки, вона ненадовго залишила онуків самих та пішла до магазину. За цей час дівчинка імовірно забралася на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна. Лікарі діагностувати потерпілій закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла.

Родина раніше не потрапляла у поле зору правоохоронних органів та на обліку соціальних служб не перебувала. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Правоохоронці вкотре закликають батьків та осіб, що їх замінюють, дбати про безпеку дітей. Не залишайте малечу без нагляду, унеможливлюйте її доступ до небезпечних предметів, речовин, вікон, якщо ви живете у багатоповерхових будинках. Пам’ятайте, що москітна сітка не здатна витримати вагу дитини.

Нагадаємо: ювенальні поліцейські разом з виробниками та продавцями вікон давали громадянам поради щодо захисту малечі від падіння з висоти через незачинені вікна. Просимо дослухатися до них.

ГУ Національної поліції в Одеській області