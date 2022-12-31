В Одесі пенсіонер кидав каміння у чоловіка, а той вистрелив йому в обличчя

Поліція встановлює обставини інциденту.

В Одесі під час конфлікту з пенсіонером чоловік вистрелив йому в око.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, подія сталася 30 грудня біля крамниці на вулиці Посмітного.

“Між двома місцевими чоловіками, 56-ти та 68-ми років, виникла сутичка, в ході якої старший за віком громадянин почав кидати в молодшого каміння, а той у відповідь застосував пістолет травматичної дії. В результаті 68-річний чоловік отримав травму ока”, – йдеться у повідомленні.

Потерпілий госпіталізований. Поліцейські вилучили у стрілка зареєстровану на нього зброю та доставили його до територіального підрозділу поліції.

Зараз поліцейські встановлюють повні обставини інциденту, зокрема причину конфлікту.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та затримання стрілка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. // УНІАН