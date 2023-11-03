в одесі поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки на залізничних коліях

Трагедія сталась сьогодні близько восьмої години під Іванівським мостом. Унаслідок наїзду пасажирського потяга потерпіла померла на місці.

Зі слів машиніста, жінка переїжджала колії на велосипеді. Він почав подавати їй звукові сигнали та застосовувати екстрене гальмування, втім та не реагувала і продовжувала рух. На жаль, зіткнення уникнути не вдалося, що призвело до смерті велосипедистки.

«На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 1. Поліцейські встановлюють обставини події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей», – зазначив начальник слідчого відділу територіального підрозділу поліції Максим Мачуський.

Одеське районне управління поліції № 1