В Одесі поїзд збив на смерть чоловіка, який сидів на рейках
Про трагедію, яка сталась вчора вранці, правоохоронцям повідомив черговий станції «Іванівський шляхопровід». Унаслідок наїзду пасажирського потяга, який прямував зі столиці до Одеси, потерпілий отримав травми, несумісні з життям.
Зі слів машиніста, попри подані ним звукові сигнали та застосоване екстрене гальмування уникнути наїзду на чоловіка, який сидів на коліях, не вдалося.
На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого та повні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet