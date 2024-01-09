В Одеській області троє дітей отруїлись чадним газом
Попередня причина отруєння – порушення під час встановлення генератора.
“Серед постраждалих дівчата, 2009, 2011 та 2012 років народження”, – повідомили у ДСНС.
Рятувальники назвали попередню причину отруєння. За словами працівників ДСНС, нею могло стати порушення правил встановлення генератора, зокрема, в будинку.
Обставини події встановлюватиме поліція.
- У жовтні на Львівщині знайшли мертвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. За попередніми даними, люди загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей були госпіталізовані у важкому стані.
- На початку грудня на Полтавщині та Львівщині чадним газом і продуктами горіння отруїлися 6 осіб, з яких 5 дітей. Рятувальники нагадали прості правила, як не отруїтися чадним газом.