В Одеській області троє дітей отруїлись чадним газом

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Попередня причина отруєння – порушення під час встановлення генератора.

“Серед постраждалих дівчата, 2009, 2011 та 2012 років народження”, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники назвали попередню причину отруєння. За словами працівників ДСНС, нею могло стати порушення правил встановлення генератора, зокрема, в будинку.

Обставини події встановлюватиме поліція.

  • У жовтні на Львівщині знайшли мертвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. За попередніми даними, люди загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей були госпіталізовані у важкому стані.
  • На початку грудня на Полтавщині та Львівщині чадним газом і продуктами горіння отруїлися 6 осіб, з яких 5 дітей. Рятувальники нагадали прості правила, як не отруїтися чадним газом.
LB.ua
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