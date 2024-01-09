В Одеській області троє дітей отруїлись чадним газом

Попередня причина отруєння – порушення під час встановлення генератора.

“Серед постраждалих дівчата, 2009, 2011 та 2012 років народження”, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники назвали попередню причину отруєння. За словами працівників ДСНС, нею могло стати порушення правил встановлення генератора, зокрема, в будинку.