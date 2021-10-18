В одеському в кафе раптово помер 17-річний хлопець

Хлопця намагалися реанімувати, але безрезультатно.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеса INFO”.

Інцидент стався 17 жовтня у кафе “Чердак”. За словами очевидців, 17-річний підліток перебував у компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він саме говорив телефоном, коли раптом знепритомнів і перестав подавати ознаки життя.

Друзі хлопця викликали швидку і зателефонували його рідним. До приїзду вони та працівники кафе намагалися реанімувати підлітка. Швидка приїхала за 17 хвилин. Медики теж проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. Хлопець помер, не приходячи до тями.

За словами рідних хлопця, у нього були проблеми з тиском та щитовидною залозою. // Діло