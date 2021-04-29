В Одессе 12-летняя девочка умерла, пытаясь похудеть

В четверг, 29 апреля, в одесской городской детской больнице № 3 скончалась шестиклассница, госпитализированная с диагнозом «кахексия» (крайнее истощение организма) и «анорексия».

По информации местных СМИ, девочка очень хотела похудеть ради модельной карьеры, и довела организм до критического состояния — ее вес составлял только 20 кг.

Ответственность за случившееся будут нести родители ребенка, которым инкриминируют статью 166 Уголовного кодекса («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком»), сообщили в полиции.

Отмечается, что до случившегося семья считалась полноценной и характеризовалась положительно.

Ранее в Кривом Роге скончалась 14-летняя девочка, которая довела себя до анорексии из-за издевательств одноклассников. Когда вес девочки упал с 56 до 37 кг, родители были вынуждены обратиться в психоневрологический диспансер, где ребенку был поставлен диагноз анорексия. Помочь ей медики не смогли. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»