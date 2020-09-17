В Одессе пропал несовершеннолетний подросток (фото)

14-летний Юрий Довгялович ушел из дома еще 8 сентября.

Суворовским отделом полиции разыскивается 14-летний Юрий Довгялович. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Мальчик ушел из дома еще 8 сентября.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, короткие светлые волосы. На правой щеке родинка.

Был одет в синюю кофту с рисунком тигра на груди, серые спортивные штаны, синие кроссовки с белой подошвой, при себе имел черный рюкзак с красным принтом (названия городов на английском языке).

Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить в Суворовский отдел по телефону (048) 779-42-88, (068) 9036857 или сообщить по спецлинии «102». // odessa.online