В Одессе пропала 15-летняя девушка (фото)

Соу Джанет Дауди ушла из дома в среду.

Хмельницким отделением полиции разыскивается 15-летняя Соу Джанет Дауди, которая 4 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички.

Была одета в пальто зеленого цвета, синие джинсы, на ногах черные кроссовки с белыми вставками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в Хмельницкое отделение полиции по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии «102». // odessa.online