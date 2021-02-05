В Одессе пьяный водитель проехал на «красный», протаранил микроавтобус и сбил двоих детей

В Одессе в пятницу, 5 февраля, пьяный 20-летний водитель совершил ДТП, во время которого пострадали двое малолетних пешеходов.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, около 08:00 часов, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Разумовской, совершил проезд перекрестка с улицей Мясоедовская на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался по улице Мясоедовской. После чего автомобиль Toyota по инерции продолжил движение, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу и выехал за пределы проезжей части.

20-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили в медицинском учреждении.

В ГУ Нацполиции области уточнили, что восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка с травмами в больнице. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины. // Преступности.НЕТ