В Одессе ударило током очередного юнца, пытавшегося сделать селфи на крыше ж/д вагона

В Одесской области в результате поражения электрическим током на крыше товарного вагона поезда был травмирован 18-летний парень.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Как отмечают в полиции, парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела с железнодорожной станции «Одесса-Западная».

По предварительной информации, юношу ударило электрическим током на вагоне товарного поезда, куда он забрался, чтобы сделать селфи. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции. Они устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос об его квалификации.