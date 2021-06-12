В Одессе в результате взрыва на электроподстанции часть города осталась без воды и света

В Одессе произошел взрыв на трансформаторной подстанции. Из-за аварии обесточена водонасосная станция «Главная», в части города отсутствуют электро- и водоснабжение.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию компаний «Инфоксводоканал» и «ДТЭК Одесские электросети».

Видео взрыва обнародовали в местных пабликах и СМИ.

«В связи с аварией на городских электросетях обесточено водонасосную станцию «Главная» и административное здание «Инфоксводоканала», а также резервные вводы электроснабжения. Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе», — сообщили в водоканале.

После устранения аварии специалистами «ДТЭК Одесские электросети» и обеспечения электроснабжения, говорят в водоканале, «будет восстановлена подача воды в центральной части города». «Просим понимания из-за непредвиденных обстоятельств, которые возникли вследствие погодных условий», — добавили в компании.

При этом пользовательница в соцсети отметила, что по состоянию 18:43 были обесточены Малиновский и Киевский районы города. «По данному направлению повреждена высоковольтная линия. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы устранить повреждения и восстановить электроснабжение как можно быстрее», — отметили в ответ на такой комментарий в «ДТЭК Одесские электросети».

«В 17:45 произошло аварийное отключение трансформаторных подстанций «Чумка», «Артиллерийская и пол станции «ЮЗР».

Причина обесточивания — повреждение с возгоранием высоковольтного оборудования на подстанции «Чумка». Наши энергетики немедленно выехали на место аварии. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Сейчас проводим оценку повреждений. После этого мы сможем сообщить об ориентировочном времени подключения клиентов», — добавили в компании.