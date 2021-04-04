В Одессе водитель сбил трех человек на переходе и скрылся с места ДТП
В центре Одессы водитель автомобиля Hyundai сбил на пешеходном переходе трех человек. Он скрылся с места происшествия.
В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних парней с телесными повреждениями доставили в больницу.
Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором уехал нарушитель. Ориентировку передали всем экипажам патрульной полиции. Водителя нашли и он признался в содеянном. Его задержали.
В полиции напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена ответственность — штраф 3400 грн. // РБК-Украина