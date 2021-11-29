В Одесской области столкнулись три автомобиля: есть жертва и много пострадавших (фото)

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сегодня в Одесской области в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще шестеро пострадали.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Двигавшийся сзади водитель «ВАЗ-2106» не успел затормозить и также столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП 61-летний пассажир одной из машин погиб на месте происшествия, шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет доставлены в больницу с различными травмами.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН