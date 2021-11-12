В Одесской области в результате пожара погибли женщина и ее сын

Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Сегодня в Одесской области во время пожара погибли 83-летняя женщина и ее сын.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в селе Любомирка Подольского района.

Информация о возгорании дома поступила в полицию в 17:00 от сельского старосты. После ликвидации пожара спасатели на пепелище обнаружили тела 83-летней хозяйки домовладения и ее 56-летнего сына.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского райуправления полиции. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай». // УНИАН